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Buzun en hızlıları belli oldu

Her yıl dünyanın en iyi buz patencilerinin bir araya gelerek yarıştığı sıra dışı etkinlik Red Bull Crashed Ice’ta şampiyonlar belli oldu. Erkeklerde Kanadalı Scott Croxall, kadınlarda da ABD’li Amanda Trunzo sezonu şampiyon olarak tamamladı.

Buzun en hızlıları belli oldu

12 Mart 2018 10:24

Dünyanın en iyi ve cesur buz patencilerinin yokuş aşağı yaklaşık 400 metrelik pistte müthiş bir hızla yarıştığı Red Bull Crashed Ice’ta sezon sona erdi. Kanada’nın Edmonton şehrinde düzenlenen sezonun son yarışında erkeklerde Scott Croxall, kadınlarda da Amanda Trunzo şampiyon unvanını kazandı. İlk şampiyonluğunu 2015 yılında yaşayan Croxall, son iki sezonun şampiyonu Cameron Naasz’ın önünde zafere ulaşırken kadınlarda da Amanda Trunzo açık ara lider olarak geldiği Kanada’da Jacqueline Legere’e liderlik şansı tanımadı. Erkeklerde Avusturyalı Luca Dallago, kadınlarda da Myriam Trepanier sezonu üçüncü olarak tamamladı.
Son iki sezonun şampiyonu Naasz ve Legere’in yarı finalde elendiği yarışı dördüncü bitirmesine karşın şampiyonluğa ulaşan Croxall, "Çok heyecanlı ve mutluyum. Dünya şampiyonluğunu tekrar geri almak inanılmaz bir duygu" açıklamasını yaptı.  

Etiketler: buz

 

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