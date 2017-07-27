Diğer
Kategoriler

By lock kullandığını itiraf eden işçiye 6 yıl 3 ay hapis

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün gizli haberleşme ağı by lock programını kullandığını itiraf eden ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklu yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

By lock kullandığını itiraf eden işçiye 6 yıl 3 ay hapis

27 Temmuz 2017 12:08

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık M.C. ve avukatı hazır bulundu.

4 aydır tutuklu olan ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'nde işçi olduğunu söyleyen sanık M.C., önceki celselerde by lock indirip, kullandığını itiraf etmişti.

Karar verileceği uyarısı ile son sözü sorulan M.C., tahliyesini ve beraatını istedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık M.C.'ye 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. 

Şeref Kahraman


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 31°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 31°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!