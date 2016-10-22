Yaklaşık 165 bin kişi tarafından kullanılan ve 18 milyon mesajın bulunduğu değerlendirilen FETÖ/PDY’nin gizli mesajlaşma ağı olan ‘ByLock’, ikinci el telefon satan iş yerlerini iş yapamaz duruma getirdi. Çözülme sürecine giren örgüt üyeleri, ‘ByLock’ programının hükümet tarafından incelenmeye alınması üzerine, cep telefonlarını satışa çıkardı. Bu durum ikinci el telefon alan ve satan iş yerleri ile vatandaşların endişelenmesine neden oldu. Günde 50’ye yakın ikinci el telefon satan iş yerleri, ‘ByLock’un ortaya çıkmasının ardından iş yapamaz hale gelirken, vatandaşlar da ‘ByLock’ çıkabileceği olasılığına karşı ikinci el telefon almaktan vazgeçti.

İsmi nedeniyle sorun yaşadı, sıkıntısına ‘ByLock’ eklendi

Diyarbakır'da ikinci el telefon ticareti yapan Akın Öztürk isimli vatandaş, darbe girişimi sonrası tutuklanan Akın Öztürk ile isminin aynı olmasının sıkıntısının yanı sıra, son dönemlerde ‘ByLock’ sorunu da yaşadıklarını söyledi. 15 Temmuz'dan sonra işlerinde yüzde 99 oranında düşüş yaşandığını belirten Öztürk, “15 Temmuz'dan sonra sıfır telefonların fiyatları fırladı. Eskiden iki üç tane sattığımız sıfır telefonları son dönemde satamaz duruma geldik. Darbe girişiminden sonra fiyatlar çok arttı, biz de hem alışta hem de satışta sıkıntı yaşamaya başladık. Elimizde olan müşterilerimizi de kaybettik. Sıfırları geçmiştik; şu an ikinci el telefon satmayı amaçlıyorduk, kiramızı çıkarmak, geçimimizi sağlamak için ikinci el telefonlarda da bu sefer ‘ByLock’ sorunu ortaya çıkmış. İkinci el telefon alıyoruz, format atıp sıfırlıyoruz, aldığımız kişiden kimlik fotokopisi alıyoruz ama alacak kişi korktuğundan iş yapamıyoruz. Vatandaş, acaba içinde ‘ByLock’ var mıdır, sıfırlansa da çıkma ihtimali var mı, akşam polis evimi basar mı, başım belaya girer mi diye ikinci el telefon almaktan vazgeçiyor. Biz de iş yapamadığımız için çok büyük sorun yaşıyoruz” dedi.

Aydın Yorat