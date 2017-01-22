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'ByLock' kullanan 11 eski asker gözaltına alındı

Kastamonu’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, örgütün şifreli haberleşme aracı ‘ByLock’ kullandığı iddia edilen 11 eski asker gözaltına alındı.

ByLock kullanan 11 eski asker gözaltına alındı

22 Ocak 2017 13:17

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde görevli 11 eski asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda harekete geçen Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep, İstanbul, Karabük, Adana, Aksaray ve Tokat’ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda FETÖ/PDY terör örgütü üyelerinin şifreli haberleşme aracı olan ‘ByLock’ programını kullandıkları tespit edilen 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Kastamonu, Gaziantep, İstanbul, Karabük, Adana, Aksaray ve Tokat’ta yakalanan eski askerler, bulundukları yerlerden alınarak Kastamonu’ya götürüldü. 

Vedat Yunus İkizoğlu
 

Etiketler: Bylock


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