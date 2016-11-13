Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen baskınlarda 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin örgütün haberleşme amacıyla kullandıkları ‘ByLock’ adlı programı kullandıkları iddia edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra gruplar halinde adliyeye çıkartılan çeşitli meslek gruplarından oluşan 20 şüpheliden 13’ü tutuklanırken, 5 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Vedat Yunus İkizoğlu

KASTAMONU