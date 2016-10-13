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'ByLock' kullanan 22 şüpheli polis tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmasında kriptolu yazışma uygulaması “ByLock”u kullandıkları belirtilen 22 şüpheli polis, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklandı.

ByLock kullanan 22 şüpheli polis tutuklandı

13 Ekim 2016 18:31

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı tarafından, emniyet mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmada, FETÖ üyelerinin kriptolu yazışma yaptığı ByLock uygulamasını kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sona erdi.

İstanbul Nöbetçi 4. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen şüpheli 22 polisin ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma savcılığı, şüpheli isimleri mahkemeye sevk ettiği yazıda, Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) istihbarat ve casusluk şebekesi gibi yapılanarak faaliyet gösterdiğini ve kamu kurumunda çalışan örgüt mensuplarının elde ettikleri bilgilerle temin ettikleri belgeleri bağlı oldukları kişiler aracılığıyla örgüte aktardıklarını belirtti. Yazıda, örgüt mensuplarınca toplanan tüm bilgi ve belgelerin, örgüt tarafından amaca uygun hale getirilip hedef alınan, hasım görülen kişi ve kurumların aleyhine kullanıldığı aktarılarak, örgütün yasal takibattan kurtulmak için özel iletişim ve haberleşme yöntemleri kullandığı kaydedildi.

Yazıda, ByLock uygulamasının “kriptolu haberleşme programı" olduğu ifade edilerek FETÖ tarafından geliştirildiği, 17-25 Aralık sürecinden sonra örgüt elebaşının “Tüm üyeler ByLock programı üzerinden görüşmeler yapsın, normal telefonla görüşme yapanlar hizmete ihanet etmiş olur” talimatı verdiği ve örgütün bu talimatla birlikte uygulamayı kullanmaya başladığı ifade edildi.

Soruşturma kapsamında çok sayıda emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, ByLock uygulamasını kullandığı tespit edilen ve işlemleri tamamlanan 22 emniyet mensubunun "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Tutuklama talebiyle Nöbetçi Hakimliğe sevk edilen 18 polisin sorgusu devam ediyor. 

Başak Akbulut
İSTANBUL

Etiketler: istanbul cumhuriyet başsavcılığı


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