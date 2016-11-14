Geçtiğimiz cuma günü sabah saatlerinde İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 9 ayrı adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda FETÖ üyelerinin haberleşme amacıyla kullandığı “ByLock”u kullandıkları tespit edilen 9 öğretmenden 7´si yakalanarak gözaltına alındı. H.A., D.C., C.K., E.P., H.Ç., M.B. ve M.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sabah adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan 7 kişiden C.K., E.P., H.Ç., M.B. ve M.S. tutuklanırken, H.A. ve D.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan 5 kişi adliye minibüsü ile cezaevine gönderildi. Haklarında yakalama kararı bulunan 2 öğretmen ise aranıyor.

Salih Bakıcı