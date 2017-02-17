Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı ayrı davalarda tek tek yargılanan tutuklu sanıklar M.D. ve M.Y. İzmir 3 No'lu T Tipi Kapalı Cezaevi'nden, M.A. İzmir 2 No'lu T Tipi Kapalı Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlanırken, Nevşehir Kapalı Cezaevi'nde tutuklu sanıklar M.Ö., M.G. ile F.B. ise jandarma eşliğinde duruşma salonunda hazır bulundu.

KHK ile öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen 40 yaşındaki tutuklu sanık M.Ö., "17 yıllık öğretmenim. Hayatım boyunca hiçbir ceza almadım. Veli ve öğretmenlerden dahi bir şikayet olmadı. Başarılarım ortada, devletimin aleyhine hiçbir eylemim olmadı, bylock kullanmadım, akıllı telefonum hiç olmadı, 162 gündür tutukluyum" dedi.

Diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, bylock programını kullanmadıklarını iddia ettiler.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu, ayrı ayrı yargılanan tutuklu sanıklar M.D., F.B., M.Y., M.G., M.A. ve M.Ö.'ya suçlarının sabit olduğu gerekçesiyle 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6'şar yıl 3'er ay olmak üzere toplam 37 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, sanıkların tutuklu kaldıkları süreyi ve verilen ceza tutarını göz önünde bulundurarak, 6 sanığı da ayrı ayrı tahliye etti.

Şeref Kahraman