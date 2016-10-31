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ByLock kullanan 7 kişi gözaltına alındı

Gümüşhane merkezli olarak FETÖ/PDY'ye yönelik 3 ilde düzenlenen operasyonda, ByLock kullandığı tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı.

ByLock kullanan 7 kişi gözaltına alındı

31 Ekim 2016 19:08

Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarının birbirleri ile iletişim sağladıkları ByLock programını kullandığı tespit edilen şahıslara yönelik Gümüşhane merkezli İstanbul ve Erzurum illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Haklarında gözaltı kararı verilen 10 şahsa ait ikamet ve araçlarda Gümüşhane Sulh Ceza Hakimliğinden alınan adli arama kararına istinaden bugün sabah saat 07.00 sıralarında arama yapan ekipler, ByLock kullandığı tespit edilen 7 şahsı yakalayarak Türk Ceza Kanununun 314/2 maddesi gereğince gözaltına aldı. Haklarında gözaltı kararı verilen 10 şahıstan 6’sının kamu görevlisi, 2’sinin işçi ve 2’sinin de sivil çalışan olduğu öğrenildi. 

Recep Ergin
 

Etiketler: Bylock


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