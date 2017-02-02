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Bylock kullanan 9 tutuklu sanık hakim karşısında

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli iletişim ağı olan 'Bylock' programını kullandıkları iddiasıyla 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklu yargılanan bazı sanıkların avukatı Mutlu Karayılan, yaptığı savunmasında, "Fetullah Gülen ölmedi, yeri belli. Gülen, Bylock programının kullanılmasını ve Bank Asya ile ilgili talimatı varsa sorulsun. Kabul ederse benim müvekkillerim yargılansın" dedi.


02 Şubat 2017 15:55

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar F.E., İ.U., A.A., İ.A., Y.E.İ., A.K., A.T., O.G. ve kadın G.K. ile avukatları hazır bulundu.
İhraç edilen uzman jandarma F.E., mahkemede sorgu ve savunmasında, "Türk Silahlı Kuvvetleri mensubuyum. Ben vatanımı, milletimi çok seviyorum. Devletime küsmem dahi söz konusu olamaz. Bylock kullanmadım. Eşim hamile, doğacak çocuğumun inşallah babası gibi bahtı kara olmaz. Birileri suç işlemiş olabilir ama o suçlu ben değilim" diye konuştu.

"Gülen'in yeri belli, dinlensin"
Bazı sanıkların avukatı Mutlu Karayılan, "Siyasi iradenin çizdiği bir portre var: İbadet, ticaret, ihanet. Fetullah Gülen ölmedi, yeri belli. Gülen, Bylock programının kullanılmasını ve Bank Asya ile ilgili talimatı varsa sorulsun. Kabul ederse benim müvekkillerim yargılansın" diye mahkemeden talepte bulundu. Mahkeme heyeti Gülen'in dinlenilmesi için ilgili yerlere müzekkere yazılmasına karar verdi.
İlahiyat mezunu olduğunu söyleyen tutuklu sanık A.K. ise, "Ben Rizeliyim. Karadeniz insanı parlayabilir ancak vatanına asla ihanet edemez. İdam mı istersiniz, terör örgütü ile anılmak mı derseniz, vallahi billahi de idam edilmeyi isterim" şeklinde konuştu.

Bylock kullandığı iddia edilen, Bank Asya'da 400 bin TL parası olan, evinde 2 adet 1 dolar bulunan ve KHK ile kapatılan Kayseri Göz Hastanesi'nin müdürü tutuklu kadın sanık G.K. de savunmasında, "Hastanede 2011'de çalışmaya başladım. Hastane ortaklarından M.F.G., kendisine ve eşine Bylock yüklemiş. Tanzanya'ya gidecektik, orada bu programı kullandıklarını belirterek benim telefonuma da yükledi. 2-3 mesaj gönderdiler ancak ben gönderemedim, Whatsapp'tan yazdım. 'BY' yazıyordu, darbeden sonra Bylock olduğunu öğrendim. Gizli bir program olduğunu bilmiyordum. Bank Asya'daki para ise Dr. K.U. ve eşi N.C.'ye ait. Onlar şirketlerinde iflasın eşiğindelerdi, parayı kurtarmak için benim hesaba yatırdılar. Daha sonra başka bir bankaya aktardım. Evimde bulunan dolarlar ise para koleksiyonumdadır. Vatan haini değilim, bir anne olarak tahliyemi istiyorum" ifadelerini kullandı.

4 tanığın dinlendiği davada mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı Mart ayına ertelerken, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. 

Etiketler: Bylock


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