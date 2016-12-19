Samsun'da ByLock kullandıkları iddia edilen karı-koca adliyeye sevk edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün haberleşme ağı olan ByLock'u kullandıkları iddia edilen bir hırdavatçıda çalışan B.K. ile özel kreşte çalışan eşi T.K.'yi 4 gün önce gözaltına almıştı.

KOM Şube Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan karı-koca bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Muammer Ay

SAMSUN