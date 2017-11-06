Bylock kullanan meslekten ihraç edilen emniyet müdürü tutuklandı



Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz hafta FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik sürdürülen operasyonlarda, örgütün gizli iletişim ağı olan Bylock programını kullandıkları belirlenen ve ihraç edilen 2. Sınıf Emniyet Müdürü G.Y. ile MEB'de öğretmen olan A.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sorgulanan iki kişi, haklarındaki işlemin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. İhraç edilen 2. Sınıf Emniyet Müdürü G.Y. tutuklanırken, öğretmen A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.