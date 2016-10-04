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Bylock kullanan öğretmenlere operasyon: 11 gözaltı

Elazığ'da, Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 11 öğretmen gözaltına alındı.


04 Ekim 2016 10:26

Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün haberleşme sistemi olan ‘Bylock’u kullandığı belirlenen 20 öğretmen hakkında yakalama kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün sabah saatlerinde Elazığ merkeze 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 11 şüpheli öğretmen gözaltına alındı.

Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 2’si kadın 11 şüpheli ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi’ne götürülürken, 9 öğretmenin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Öğretmenlerden bazılarının örgütte 'abi' pozisyonunda olduğu ve hepsinin de örgüte ait ‘Bylock’ programını kullandığı öğrenildi.

Elazığ’da FETÖ soruşturması kapsamında 199 öğretmen açığa alınmıştı. Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

Halil İbrahim Varlı



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