İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Marmara Üniversitesi yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün gizli iletişim ağı olan ByLock’u kullandığı belirlenen 2’si kadın 14 akademisyeni gözaltına almıştı.
Sabah saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine çıkarılan şüpheli akademisyenler, savcılık sorgularının ardından tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Şüphelilerin ifadesini alan Nöbetçi hakimlik, dosyadaki deliller kapsamında 14 akademisyenin tutuklanmasına karar verdi.
Tugay Saday