İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Marmara Üniversitesi yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütünün gizli iletişim ağı olan ByLock’u kullanan akademisyenleri tespit ederek operasyon düzenlemişti. İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 2’si kadın 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet Binasında sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Tugay Saday

