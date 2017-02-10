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ByLock kullandığı iddia edilen çalışan serbest bırakıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli haberleşme ağı 'ByLock'u kullandığı iddiasıyla 73 gündür tutuklu bulunan Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü çalışanı kadın, yapılan itiraz sonucunda serbest bırakıldı.

ByLock kullandığı iddia edilen çalışan serbest bırakıldı

10 Şubat 2017 09:53

Geçtiğimiz aralık ayında, FETÖ soruşturması kapsamında 'ByLock' kullandığı iddia edilen Bayraklı Belediyesi çalışanı Öget Mermer, gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı. 73 gündür Aliağa Şakran Kapalı Cezaevi'nde tutuklu kalan Mermer, daha sonra ise avukatlarının karara itiraz etmesinin ardından serbest bırakıldı. Heyecanla ailesi tarafından cezaevinin kapısından alınan Mermer’i mesai arkadaşları, Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ'ın evinde karşıladı. Sürecin kendisi için zorlu geçtiğini belirten Mermer, 73 gün boyunca ton balığıyla beslendiğini ifade etti.

Serbest kalacağı haberini alınca çok mutlu olduğunu ve heyecanlandığını anlatan Mermer, “Benim için zorlu bir süreçti. Aileme çalışma arkadaşlarıma ve her şeyden önce başkanımıza arkamda durduğu için çok teşekkür ederim. Onların varlığı arkamda durması ve bana inanmaları beni daha güçlü etti. 'ByLock' nedir bilmediğim halde bir gün sabahın 6'sında 'ByLock' kullandığımı iddia edip, götürdüler beni. Suçsuz olduğumun ortaya çıktığı için çok mutluyum” dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Söyleyecek bir şey yok. Öget'in suçsuzluğunu zaten biliyoruz. Hem partimizin, hem belediyemizin, hem de DİSK’in önemli bir personeli. Bu dönem işte olaylar birbirine karışıyor. Dolayısıyla bu 'ByLock' denilen programın kimin telefonlarına tesadüfen düştüğü veya nasıl olduğu tek tek takipler sonucu bulunuyor. Keşke bu işler gözaltı olayları olmadan önce gerçek suçlular bulunabilse. Bu dönem bu işler biraz gecikiyor ama emeği geçen insanlarımız var. Onlara, devlet görevlilerine teşekkür ederiz. Bu arada haksız içeri alınan diğer insanların da toplumdaki öfkeyi büyütmemek için kurtulması lazım. Biz Öget'in hiçbir zaman bu işlerin içinde olmadığını zaten biliyoruz. DİSK Genel Başkanı Kani Beko da ben de kefil olduk. Sağ olsun. Çalışma bakanımız da aradı bu konuyla ilgilendiğini söyledi. Onlara da bu arada teşekkür ederiz. İnşallah bundan sonra bu tür şeyler olmaz. Biz kızımızdan emindik” diye konuştu. 

Etiketler: Bylock


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