FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Gebze'de başlatılan operasyonlar sürüyor. Soruşturmalar kapsamında Gebze, Çayırova, Darıca ve Dilovası ilçelerindeki okullarda görevli milli eğitim öğretmenlerinden ByLock kullandığı tespit edilen 8 öğretmen bugün sabah saatlerinde Gebze Adliyesine sevk edilmişti. Sabah saatlerinden itibaren adliyede ifade veren öğretmenlerden A.A., G.K., M.E.Y., O.K. ve Ö.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan adliyeye sevk edilen 3 öğretmen hakkında da adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Kaan Kızıl

KOCAELİ