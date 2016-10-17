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ByLock kullandığı tespit edilen 5 öğretmen tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Kocaeli'nin Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerinde ByLock kullandığı tespit edilen ve adliyeye sevk edilen 8 öğretmenden 5’i tutuklandı.

ByLock kullandığı tespit edilen 5 öğretmen tutuklandı

17 Ekim 2016 20:04

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Gebze'de başlatılan operasyonlar sürüyor. Soruşturmalar kapsamında Gebze, Çayırova, Darıca ve Dilovası ilçelerindeki okullarda görevli milli eğitim öğretmenlerinden ByLock kullandığı tespit edilen 8 öğretmen bugün sabah saatlerinde Gebze Adliyesine sevk edilmişti. Sabah saatlerinden itibaren adliyede ifade veren öğretmenlerden A.A., G.K., M.E.Y., O.K. ve Ö.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan adliyeye sevk edilen 3 öğretmen hakkında da adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi. 

Kaan Kızıl
KOCAELİ 


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