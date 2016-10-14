Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik başlatılan operasyon kapsamında ülke genelinde 189 hakim ve savcı hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Soruşturma kapsamında Sakarya’da ByLock kullandığı tespit edilen Z.T. ve Ö.K. isimli iki hakim Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından ikametlerine yapılan operasyon sonucu dün akşam gözaltına alındı.

İki hakim, ikametlerine yapılan arama sonrasında sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.