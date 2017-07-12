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Bylock kullanıcısı 10 bayan eğitimci adliyeye sevk edildi

Bursa’da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 10 bayan eğitimci adliyeye sevk edildi.

Bylock kullanıcısı 10 bayan eğitimci adliyeye sevk edildi

12 Temmuz 2017 10:11

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından 6 Temmuz Perşembe günü operasyon yapıldı. FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenen Bursa Umut Sevgi ve Eğitim Gönüllüleri Derneği’nin yönetici ve üyelerinden Bylock isimli programı kullandığı tespit edilen 10 bayan gözaltına alındı.
Gözaltına alınan bayanlar emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. 

Yusuf Ali Arslan


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