Bylock kullanıcısı 10 kadın eğitimci tutuklandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından 6 Temmuz Perşembe günü operasyon yapıldı. FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenen Bursa Umut Sevgi ve Eğitim Gönüllüleri Derneği’nin yönetici ve üyelerinden bBylock isimli programı kullandığı tespit edilen 10 kadın gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Serkan Akkuş

