Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, örgütün üniversite ağabeylerine yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda kod adı kullanarak FETÖ/PDY’nin öğrenci işlerini yürüten Samed Ç., Faik Ü. ve Fatih G. isimli 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Samed Ç.’nin Aksaray’daki bütün öğrenci evlerinden sorumlu ağabey, ByLock kullanıcısı ve örgüt yöneticisi olduğu belirlenirken, Faik Ü. ve Fatih G.’nin ise 6’şar evden sorumlu ağabeyler olduğu öğrenildi. Emniyette sorgulanan 3 şüpheli, devlet hastanesine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Aksaray Adliyesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Fadime Vurgun - Yasin Can