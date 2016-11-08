Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Bylock kullanıcısı 36 polise tutuklama talebi

Bylock kullanıcısı 36 polise tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından emniyet mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmada, şifreli haberleşme programı Bylock’u kullandığı tespit edilen 36 polis memurunun “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklanmaları talep edildi.

Bylock kullanıcısı 36 polise tutuklama talebi

08 Kasım 2016 16:55

Savcılığın sevk yazısında, “Şüphelilerin örgütün hiyerarşik yapısı içerisinde yer aldıkları ve bu şekilde üzerlerine atılı suçu tereddüde meydan vermeyecek şekilde işledikleri anlaşılmıştır” denildi. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından FETÖ’nün emniyet yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. FETÖ üyelerinin kendi aralarında haberleşmek için kullandığı şifreli haberleşme programı ‘Bylock’ kullanıcısı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 36 polisin savcılık sorgusu sona erdi. Soruşturma savcılığı, 36 polis memurunu “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti.

Savcılığın sevk yazısında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kullanmış olduğu “Bylock” isimli kriptolu programın kurulum dosyası olmadan internet üzerinden kurulumunun mümkün olmayacağı anlatılarak, bu programa erişimin ancak örgüt üyeleri arasında birbirlerine kurulum dosyasını bluetooth, flash bellek gibi dijital ortamdan vererek sağlayabildiği ifade edildi. Yazıda, bu durumun kullanım için zorunlu olduğu ve bu nedenle Bylock isimli programa FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet göstermeyen bir kişinin ulaşmasının mümkün olmadığı kaydedildi.

“Örgütün hiyerarşik yapısı içinde yer aldıkları anlaşılmıştır”

Emniyet mensubu olan şüphelilerin bylock programı kullandıkları belirtilen sevk yazısında, “Şüphelilerin bu program üzerinden örgüt liderlerinden ve örgüt yöneticilerinden emir ve talimat alarak süreklilik, etkinlik arz edecek şekilde örgütün hiyerarşik yapısı içerisinde yer aldıkları ve bu şekilde üzerlerine atılı suçu tereddüde meydan vermeyecek şekilde işledikleri anlaşılmıştır” denildi. 

Başak Akbulut
İSTANBUL


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!