Savcılığın sevk yazısında, “Şüphelilerin örgütün hiyerarşik yapısı içerisinde yer aldıkları ve bu şekilde üzerlerine atılı suçu tereddüde meydan vermeyecek şekilde işledikleri anlaşılmıştır” denildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından FETÖ’nün emniyet yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. FETÖ üyelerinin kendi aralarında haberleşmek için kullandığı şifreli haberleşme programı ‘Bylock’ kullanıcısı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 36 polisin savcılık sorgusu sona erdi. Soruşturma savcılığı, 36 polis memurunu “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti.

Savcılığın sevk yazısında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kullanmış olduğu “Bylock” isimli kriptolu programın kurulum dosyası olmadan internet üzerinden kurulumunun mümkün olmayacağı anlatılarak, bu programa erişimin ancak örgüt üyeleri arasında birbirlerine kurulum dosyasını bluetooth, flash bellek gibi dijital ortamdan vererek sağlayabildiği ifade edildi. Yazıda, bu durumun kullanım için zorunlu olduğu ve bu nedenle Bylock isimli programa FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet göstermeyen bir kişinin ulaşmasının mümkün olmadığı kaydedildi.

“Örgütün hiyerarşik yapısı içinde yer aldıkları anlaşılmıştır”

Emniyet mensubu olan şüphelilerin bylock programı kullandıkları belirtilen sevk yazısında, “Şüphelilerin bu program üzerinden örgüt liderlerinden ve örgüt yöneticilerinden emir ve talimat alarak süreklilik, etkinlik arz edecek şekilde örgütün hiyerarşik yapısı içerisinde yer aldıkları ve bu şekilde üzerlerine atılı suçu tereddüde meydan vermeyecek şekilde işledikleri anlaşılmıştır” denildi.

Başak Akbulut

İSTANBUL