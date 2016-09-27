Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma dosyası kapsamında 'Anayasayı ihlal', 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Düşürmeye Teşebbüs' ve 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne Üye Olmak' suçlarından Kayseri ve ilçeleri ile 15 ilde çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personeller içerisinde, örgütün kriptolu iletişim programlarından 'Bylock' kullanıcısı olduğu tespit edilen 141 şahsın gözaltına alınması operasyon başlatılmıştı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 57 kişi, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabiplikte geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkartıldı.

Ali Göç