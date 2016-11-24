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Bylock kullanıcısı 6 polis tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından emniyet mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmada, şifreli haberleşme programı Bylock’u kullandığı tespit edilen 9 polisten 6'sı “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklanırken 3 polis ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bylock kullanıcısı 6 polis tutuklandı

24 Kasım 2016 11:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Evliya Çalışkan'ın tarafından FETÖ üyelerinin şifreli haberleşme uygulaması ''ByLock''u kullanan emniyet mensuplarına yönelik yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınan polislerden 9'u emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına getirilen 9 polis tutuklama talebiyle Nöbetçi Hakimliğe sevk edildi.İstanbul Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, 6 şüpheli polisin ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmasına karar verıldi. Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen diğer 3 polisin ise adli kontrol şartları uygulayarak serbest bırakılmasına hükmeden mahkeme, şüphelilere yurt dışına çıkış yasağı koydu.
Hakimliğin bu kararıyla birlikte emniyet mensuplarına yönelik soruşturmada aralarında 9 emniyet müdürü, çok sayıda amir ve başkomiserin de bulunduğu tutuklanan polis sayısı 258'e yükseldi. Toplamda 21 şüpheli ise etkin pişmanlık yasasından faydalanarak, adli kontrol hükümleri kapsamında serbest bırakıldı.

Başak Akbulut
 

Etiketler: Bylock


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