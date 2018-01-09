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Bylock kullanıcısı elektronik mühendisine 7 yıl 4 ay ceza

Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden FETÖ duruşmalarında sanıklara ceza yağdı.

Bylock kullanıcısı elektronik mühendisine 7 yıl 4 ay ceza

09 Ocak 2018 14:38

Hakim karşısına çıkan sanıklardan Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde elektronik mühendisi olarak çalışırken görevden alınan örgütün haberleşme ağı bylock kullanıcısı Koray E’ye 7 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Aynı mahkemede görülen bir başka davada soysal medya hesaplarından PKK terör örgütü propagandası yapan Muzaffer C. de 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Aydın 3. Ağır ceza mahkemesinde görülen FETÖ davarlında sanıklar Galip E ve Şevket Ş. “FETO Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak’ suçundan 6 yıl 8 ay, elektronik mühendisi olan bylock kullanıcısı sanık Koray E.’ye 7 yıl 4 ay, bylock kullanıcısı Aysenur E.’ye 6 yil 8 ay hapis cezası verildi. 

 

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