Bylock kullanıcısı elektronik mühendisine 7 yıl 4 ay ceza

Hakim karşısına çıkan sanıklardan Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde elektronik mühendisi olarak çalışırken görevden alınan örgütün haberleşme ağı bylock kullanıcısı Koray E’ye 7 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Aynı mahkemede görülen bir başka davada soysal medya hesaplarından PKK terör örgütü propagandası yapan Muzaffer C. de 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Aydın 3. Ağır ceza mahkemesinde görülen FETÖ davarlında sanıklar Galip E ve Şevket Ş. “FETO Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak’ suçundan 6 yıl 8 ay, elektronik mühendisi olan bylock kullanıcısı sanık Koray E.’ye 7 yıl 4 ay, bylock kullanıcısı Aysenur E.’ye 6 yil 8 ay hapis cezası verildi.