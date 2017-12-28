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ByLock listesinden adı çıkartılan 11 eski polis tahliye edildi!

Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği, güncellenen ByLock listesinden adı çıkartılan 11 eski polisin tahliyesine karar verdi.

ByLock listesinden adı çıkartılan 11 eski polis tahliye edildi!

28 Aralık 2017 18:20

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, dün yaptığı açıklamada, FETÖ'nün asıl ByLock kullanıcılarının tespitini engellemek için 11 bin 480 kişinin GSM numarasının ByLock IP’lerine yönlendirildiklerini, bu kapsamda yaklaşık bin kişinin tutuklu bulunduğunu söylemişti. Kocaman, bu bin kişinin örgüt ile bağlantısının olmaması durumunda tahliyelerinin talep edileceğini açıklamıştı.

Bu kapsamda 11 bin 480 kişilik listede ismi yer alan ve tutuklu bulunan Ankara'daki şüpheliler savcılıklar tarafından incelendi. Güncellenen ByLock listesinden adı çıkartılan ve hakkında FETÖ'ye yönelik başkaca bir delil bulunmayan 11 eski polisin tahliyesi talep edildi. Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebi üzerine Mustafa A., Fatih A., İbrahim A., Murat T., Erhan A., Ayhan Ç., Birol T., Rasim G., Kenan K., Selçuk T., Coşkun B.'nin tahliyesine karar verdi. 

Abdullah Sarica 

 

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