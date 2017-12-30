ByLock mağdurları için yeni KHK geliyor

FETÖ’nün hayatını kararttığı binlerce kişi özgürlüğüne ve işine kavuşuyor. Mağdurlar, gönüllerinin alınmasını da bekliyor.

BİN 200 TAHLİYE

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman’ın açıklamasıyla bu kişilerin kripto programla ilgilerinin bulunmadığı, aksine FETÖ mağduru oldukları anlaşıldı. Kocaman, ayrıca telefonları ByLock’a yönlendirildiği tespit edilen ve farklı illerde tutuklu bulunan kişilerin, haklarında başka hiçbir delil yoksa tahliyesinin talep edilebileceğini söyledi.

Başsavcılık, ilk etapta bin 200 mağdur için mahkemeye “Serbest bırakılsınlar” yazısı gönderdi. Aralarında milletvekili, hâkim, emniyet müdürü, gazeteci ve avukatın bulunduğu 200 kişi özgürlüğüne kavuştu. Bu kişiler arasında bulunan İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) İstihbarat Şefi Ömer Faruk Aydemir telefon numarasının iradesi dışında ‘ByLock IP’lerine yönlendirildiği tespit edilince 5 aydır tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden tahliye edildi.

Aydemir tahliyesinin ardından cezaevi önünde ailesi, yakınları, gazeteci arkadaşları ve sevenleri tarafından karşılandı. Sevincini sevenleriyle paylaşan Aydemir, “İlk günden beri masum olduğumu söylüyordum, sizler bana inandınız beni yalnız bırakmadınız masum olduğum ortaya çıktı. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Hakkında “ev hapsi” kararı verilen eski yazarımız Ahmet Sağır da ByLock kumpası mağduru olduğu anlaşılınca özgür kaldı.

Henüz hakkında işlem yapılmayan 10 bin 380 kişinin yargılanmayacağı öğrenildi. Tahliye edilenler arasında; Teknik Direktör Şaban Yıldırım, Van Tuşpa İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Gülseren, Cumhuriyet gazetesi muhasebecisi Yusuf Emre İper, Bursa eski 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fahrettin Baş ile AK Parti Yalova eski milletvekili Şükrü Önder de bulunuyor.

BYLOCK KHK’SI

Tahliyelerin başlamasının ardından şimdi de mağdur olanların temize çıkarılması için harekete geçildi. ByLock tuzağı kurulduğu anlaşılan kişiler için yeni bir Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hazırlığı başladı. Yayımlanacak yeni KHK ile tahliye olanların işe dönüşü sağlanacak. Süreç, sadece bu uygulama ile ByLock girdiği tespit edilen ve bu sebeple ihraç edilmiş kişiler için geçerli olacak. FETÖ yüzünden özel sektördeki işini kaybedenler de “iadeiitibar” bekliyor. KHK’da bu yönde bir düzenleme olup olmayacağı ise merak konusu.

İŞTE İL İL TAHLİYE LİSTESİ

İstanbul 3.610

Ankara 1.223

İzmir 607

Kocaeli 399

Bursa 359

Antalya 352

Konya 266

Gaziantep 163

Adana 187

Kayseri 183

Sakarya 159

Manisa 158

Samsun 150

Diyarbakır 141

Balıkesir 137

Şanlıurfa 126

Trabzon 118

Mersin 118

Muğla 114

Malatya 112

Aydın 109

Denizli 101

Hatay 101

K.Maraş 95

Erzurum 89

Elâzığ 89

Eskişehir 88

Afyon 76

Van 71

Sivas 73

Ordu 70

Mardin 68

Batman 66

Isparta 65

Tokat 66

Zonguldak 63

Tekirdağ 60

Adıyaman 58

Çanakkale 56

Çorum 63

Rize 51

Kütahya 48

Giresun 47

Bingöl 40

Kastamonu 41

Bolu 39

Yozgat 39

Siirt 39

Düzce 38

Şırnak 37

Erzincan 36

Karaman 36

Ağrı 35

Karabük 34

Burdur 33

Muş 32

Uşak 32

Osmaniye 32

Yalova 31

Aksaray 30

Niğde 28

Nevşehir 27

Bitlis 24

Bilecik 24

Kırıkkale 24

Kırklareli 23

Gümüşhane 22

Kars 20

Hakkâri 19

Artvin 18

Çankırı 18

Edirne 18

Kırşehir 17

Bayburt 15

Sinop 13

Kilis 11

Bartın 10

Tunceli 9

Iğdır 9

Ardahan 7

Türkiye Gazetesi