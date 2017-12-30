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ByLock mağdurları için yeni KHK geliyor

FETÖ’cülerin mücadeleyi sulandırmak için “Mor Beyin” adlı yazılımla 11 bin 480 adet GSM numarasının ‘ByLock’ IP’lerine yönlendirerek binlerce yeni mağdurlar oluşturdu. ‘Mor Beyin” tuzağıyla iradesi dışında telefonun numaraları hain örgütün şifreli haberleşme programı ByLock’la ilişkilerindirilen mağdurların bazıları tutuklandı. ByLock kullandıkları iddiasıyla aylarca cezaevinde kalan bu kişiler, kamudaki ve özel sektördeki işlerini kaybettiler. Ancak vatan hainlerinin tuzağı ortaya çıktı.

ByLock mağdurları için yeni KHK geliyor

30 Aralık 2017 09:14

FETÖ’nün hayatını kararttığı binlerce kişi özgürlüğüne ve işine kavuşuyor. Mağdurlar, gönüllerinin alınmasını da bekliyor.

BİN 200 TAHLİYE

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman’ın açıklamasıyla bu kişilerin kripto programla ilgilerinin bulunmadığı, aksine FETÖ mağduru oldukları anlaşıldı. Kocaman, ayrıca telefonları ByLock’a yönlendirildiği tespit edilen ve farklı illerde tutuklu bulunan kişilerin, haklarında başka hiçbir delil yoksa tahliyesinin talep edilebileceğini söyledi.

Başsavcılık, ilk etapta bin 200 mağdur için mahkemeye “Serbest bırakılsınlar” yazısı gönderdi. Aralarında milletvekili, hâkim, emniyet müdürü, gazeteci ve avukatın bulunduğu 200 kişi özgürlüğüne kavuştu. Bu kişiler arasında bulunan İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) İstihbarat Şefi Ömer Faruk Aydemir telefon numarasının iradesi dışında ‘ByLock IP’lerine yönlendirildiği tespit edilince 5 aydır tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden tahliye edildi.

Aydemir tahliyesinin ardından cezaevi önünde ailesi, yakınları, gazeteci arkadaşları ve sevenleri tarafından karşılandı. Sevincini sevenleriyle paylaşan Aydemir, “İlk günden beri masum olduğumu söylüyordum, sizler bana inandınız beni yalnız bırakmadınız masum olduğum ortaya çıktı. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Hakkında “ev hapsi” kararı verilen eski yazarımız Ahmet Sağır da ByLock kumpası mağduru olduğu anlaşılınca özgür kaldı.

Henüz hakkında işlem yapılmayan 10 bin 380 kişinin yargılanmayacağı öğrenildi. Tahliye edilenler arasında; Teknik Direktör Şaban Yıldırım, Van Tuşpa İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Gülseren, Cumhuriyet gazetesi muhasebecisi Yusuf Emre İper, Bursa eski 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fahrettin Baş ile AK Parti Yalova eski milletvekili Şükrü Önder de bulunuyor.

BYLOCK KHK’SI

Tahliyelerin başlamasının ardından şimdi de mağdur olanların temize çıkarılması için harekete geçildi. ByLock tuzağı kurulduğu anlaşılan kişiler için yeni bir Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hazırlığı başladı. Yayımlanacak yeni KHK ile tahliye olanların işe dönüşü sağlanacak. Süreç, sadece bu uygulama ile ByLock girdiği tespit edilen ve bu sebeple ihraç edilmiş kişiler için geçerli olacak. FETÖ yüzünden özel sektördeki işini kaybedenler de “iadeiitibar” bekliyor. KHK’da bu yönde bir düzenleme olup olmayacağı ise merak konusu.

İŞTE İL İL TAHLİYE LİSTESİ

 İstanbul 3.610
 Ankara 1.223
 İzmir 607
 Kocaeli 399
 Bursa 359
 Antalya 352
 Konya 266
 Gaziantep 163
 Adana 187
 Kayseri 183
 Sakarya 159
 Manisa 158
 Samsun 150
 Diyarbakır 141
 Balıkesir 137
 Şanlıurfa 126
 Trabzon 118
 Mersin 118
 Muğla 114
 Malatya 112
 Aydın 109
 Denizli 101
 Hatay 101
 K.Maraş 95
 Erzurum 89
 Elâzığ 89
 Eskişehir 88
 Afyon 76
 Van 71
 Sivas 73
 Ordu 70
 Mardin 68
 Batman 66
 Isparta 65
 Tokat 66
 Zonguldak 63
 Tekirdağ 60
 Adıyaman 58
 Çanakkale 56
 Çorum 63
 Rize 51
 Kütahya 48
 Giresun 47
 Bingöl 40
 Kastamonu 41
 Bolu 39
 Yozgat 39
 Siirt 39
 Düzce 38
 Şırnak 37
 Erzincan 36
 Karaman 36
 Ağrı 35
 Karabük 34
 Burdur 33
 Muş 32
 Uşak 32
 Osmaniye 32
 Yalova 31
 Aksaray 30
 Niğde 28
 Nevşehir 27
 Bitlis 24
 Bilecik 24
 Kırıkkale 24
 Kırklareli 23
 Gümüşhane 22
 Kars 20
 Hakkâri 19
 Artvin 18
 Çankırı 18
 Edirne 18
 Kırşehir 17
 Bayburt 15
 Sinop 13
 Kilis 11
 Bartın 10
 Tunceli 9
 Iğdır 9
 Ardahan 7

Türkiye Gazetesi

 

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