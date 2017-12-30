ByLock mağdurları için yeni KHK geliyor

FETÖ’nün hayatını kararttığı binlerce kişi özgürlüğüne ve işine kavuşuyor. Mağdurlar, gönüllerinin alınmasını da bekliyor.
BİN 200 TAHLİYE
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman’ın açıklamasıyla bu kişilerin kripto programla ilgilerinin bulunmadığı, aksine FETÖ mağduru oldukları anlaşıldı. Kocaman, ayrıca telefonları ByLock’a yönlendirildiği tespit edilen ve farklı illerde tutuklu bulunan kişilerin, haklarında başka hiçbir delil yoksa tahliyesinin talep edilebileceğini söyledi.
Başsavcılık, ilk etapta bin 200 mağdur için mahkemeye “Serbest bırakılsınlar” yazısı gönderdi. Aralarında milletvekili, hâkim, emniyet müdürü, gazeteci ve avukatın bulunduğu 200 kişi özgürlüğüne kavuştu. Bu kişiler arasında bulunan İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) İstihbarat Şefi Ömer Faruk Aydemir telefon numarasının iradesi dışında ‘ByLock IP’lerine yönlendirildiği tespit edilince 5 aydır tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden tahliye edildi.
Aydemir tahliyesinin ardından cezaevi önünde ailesi, yakınları, gazeteci arkadaşları ve sevenleri tarafından karşılandı. Sevincini sevenleriyle paylaşan Aydemir, “İlk günden beri masum olduğumu söylüyordum, sizler bana inandınız beni yalnız bırakmadınız masum olduğum ortaya çıktı. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi.
Hakkında “ev hapsi” kararı verilen eski yazarımız Ahmet Sağır da ByLock kumpası mağduru olduğu anlaşılınca özgür kaldı.
Henüz hakkında işlem yapılmayan 10 bin 380 kişinin yargılanmayacağı öğrenildi. Tahliye edilenler arasında; Teknik Direktör Şaban Yıldırım, Van Tuşpa İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Gülseren, Cumhuriyet gazetesi muhasebecisi Yusuf Emre İper, Bursa eski 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fahrettin Baş ile AK Parti Yalova eski milletvekili Şükrü Önder de bulunuyor.
BYLOCK KHK’SI
Tahliyelerin başlamasının ardından şimdi de mağdur olanların temize çıkarılması için harekete geçildi. ByLock tuzağı kurulduğu anlaşılan kişiler için yeni bir Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hazırlığı başladı. Yayımlanacak yeni KHK ile tahliye olanların işe dönüşü sağlanacak. Süreç, sadece bu uygulama ile ByLock girdiği tespit edilen ve bu sebeple ihraç edilmiş kişiler için geçerli olacak. FETÖ yüzünden özel sektördeki işini kaybedenler de “iadeiitibar” bekliyor. KHK’da bu yönde bir düzenleme olup olmayacağı ise merak konusu.
İŞTE İL İL TAHLİYE LİSTESİ
İstanbul 3.610
Ankara 1.223
İzmir 607
Kocaeli 399
Bursa 359
Antalya 352
Konya 266
Gaziantep 163
Adana 187
Kayseri 183
Sakarya 159
Manisa 158
Samsun 150
Diyarbakır 141
Balıkesir 137
Şanlıurfa 126
Trabzon 118
Mersin 118
Muğla 114
Malatya 112
Aydın 109
Denizli 101
Hatay 101
K.Maraş 95
Erzurum 89
Elâzığ 89
Eskişehir 88
Afyon 76
Van 71
Sivas 73
Ordu 70
Mardin 68
Batman 66
Isparta 65
Tokat 66
Zonguldak 63
Tekirdağ 60
Adıyaman 58
Çanakkale 56
Çorum 63
Rize 51
Kütahya 48
Giresun 47
Bingöl 40
Kastamonu 41
Bolu 39
Yozgat 39
Siirt 39
Düzce 38
Şırnak 37
Erzincan 36
Karaman 36
Ağrı 35
Karabük 34
Burdur 33
Muş 32
Uşak 32
Osmaniye 32
Yalova 31
Aksaray 30
Niğde 28
Nevşehir 27
Bitlis 24
Bilecik 24
Kırıkkale 24
Kırklareli 23
Gümüşhane 22
Kars 20
Hakkâri 19
Artvin 18
Çankırı 18
Edirne 18
Kırşehir 17
Bayburt 15
Sinop 13
Kilis 11
Bartın 10
Tunceli 9
Iğdır 9
Ardahan 7
Türkiye Gazetesi