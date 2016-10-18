Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme sistemi Bylock’u kullandığı belirlenen polislere yönelik Bylock 1 ve Bylock 2 operasyonları düzenlenmişti. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına al

Operasyonun devamında gözaltına alınan polislerden 65'i daha adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen polislerden 61’i tutuklanırken, 4’ü ise adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı.

Böylece Bylock operasyonlarında tutuklanan polis sayısı 160’a yükseldi.

Tugay Saday

İSTANBUL