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Bylock operasyonlarında tutuklanan polis sayısı 160’a yükseldi

İstanbul merkezli birçok ilde düzenlenen Bylock operasyonlarında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 65 polisten 61'i tutuklandı. Böylece operasyonlarda tutuklanan polis sayısı 160'a yükseldi.

Bylock operasyonlarında tutuklanan polis sayısı 160a yükseldi

18 Ekim 2016 10:45

Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme sistemi Bylock’u kullandığı belirlenen polislere yönelik Bylock 1 ve Bylock 2 operasyonları düzenlenmişti. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına al

Operasyonun devamında gözaltına alınan polislerden 65'i daha adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen polislerden 61’i tutuklanırken, 4’ü ise adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı.
Böylece Bylock operasyonlarında tutuklanan polis sayısı 160’a yükseldi.

Tugay Saday
İSTANBUL


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