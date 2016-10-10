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ByLock operasyonu: 45 öğretmen gözaltına alındı

Samsun'da FETÖ operasyonu kapsamında ByLock kullandıkları ileri sürülen Aktif Eğitim-Sen üyesi 45 öğretmen polis tarafından gözaltına alındı.


10 Ekim 2016 12:09

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması'na (PDY) yönelik, sabah 55 adrese 60 ekip ve 250 polisle eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda örgütün iletişim uygulaması ByLock kullandıkları ileri sürülen Aktif Eğitim-Sen üyesi 45 öğretmen gözaltına alındı. Gözaltına alınan öğretmenler sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili çok sayıda öğretmenin arandığı öğrenildi. Soruşturma devam ediyor. 

Muammer Ay

Etiketler: ByLock operasyonu, Samsun


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