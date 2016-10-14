Yargıdaki FETÖ yapılanması için operasyon başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye genelinde ByLock programı kullandığı tespit edilen 189 hakim ve savcı için arama ve gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında yapılan aramalar sonucunda Ankara'da 18 Yargıtay üyesi ile 1 HSYK Kurul Müfettişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor.

ByLock programı kullandıkları tespit edilen savcı ve hakimler, “FETÖ terör örgütü üyesi olmak ve örgüt adına faaliyette bulunmakla” suçlanıyor.

Benan Özben