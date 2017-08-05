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Bylock operasyonunda 6 tutuklama

Kayseri'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 kişiden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bylock operasyonunda 6 tutuklama

05 Ağustos 2017 11:50

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde operasyon düzenlenmiş, operasyonda örgütün gizli iletişim ağı 'Bylock' kullandıkları tespit edilen 21 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 21 kişi adliyeye sevk edilmişti.
Adliyeye sevk edilen şahıslardan Merdan D., Abdullah Y., Radiye E., Neslihan A., Pınar B. ve Erdal B. tutuklanırken, Seyit Mehmet Y., Derya K., Ayşegül Ç., Mücahit T., Mehmet Ç., Bilal G., Gülhanım A., Esra T., Tugay T., Muammer A., Gülten B., Zeliha G., Murat Ö., Serkan B. ve Soner Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 

Etiketler: ByLock operasyonu


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