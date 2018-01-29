Bylock operasyonunda adliyeye çıkarılan 2 kişi tutuklandı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY terör örgütünün iletişim ağı olan Bylock programını kullanan şahıslara yönelik 17 ilde toplam 23 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon yapılmıştı. Gözaltına alınan 18 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından Adli Kontrol Kararı ile serbest bırakıldı. Gözaltında bulunan 16 kişiden E.G., F.M.E., N.Ö., D.A., S.S., H.A., Y.A. ve H.A. haklarında tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilenlerden S.S. ile F.M.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.