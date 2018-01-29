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Bylock operasyonunda adliyeye çıkarılan 2 kişi tutuklandı

Kayseri merkezli 17 ilde FETÖ/PDY terör örgütünün gizli iletişim ağı olan Bylock programını kullananlara yönelik eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınarak adliyeye çıkarılan 8 kişiden 2'si tutuklandı.

Bylock operasyonunda adliyeye çıkarılan 2 kişi tutuklandı

29 Ocak 2018 20:20

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY terör örgütünün iletişim ağı olan Bylock programını kullanan şahıslara yönelik 17 ilde toplam 23 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon yapılmıştı. Gözaltına alınan 18 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından Adli Kontrol Kararı ile serbest bırakıldı. Gözaltında bulunan 16 kişiden E.G., F.M.E., N.Ö., D.A., S.S., H.A., Y.A. ve H.A. haklarında tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilenlerden S.S. ile F.M.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Etiketler: Baylock operasyonu, Kayseri, tutuklama

 

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