Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen 15 Temmuz darbe girişimine yönelik Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen, aralarında mühendis ve öğrencilerin bulunduğu M.S.Y, A.T., N.S., T.Y., M.A., K.K., C.A., M.K., S.E., Y.B. isimli 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

PKK operasyonu

Öte yandan, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları ihbar üzerine B.A. ve K.S.’nin ikametlerine operasyon yaptı. Evlerinde yapılan aramalarda terör örgütü PKK’ya ait örgütsel doküman ele geçirilirken, sosyal medya hesaplarından örgütün propagandasını yaptıkları tespit edilen B.A. ve K.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Bilal Bilir