ByLock soruşturmasında 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı oldukları oldukları belirlenen 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın talimatı üzerine, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabahın erken saatlerinden İstanbul merkezli Tekirdağ ve İzmir illerinde eş zamanlı operasyon başlattı. Eş zamanlı operasyonlarda, 37 şüphelinin yakalandığı kaydedilirken diğer şüphelilerin yakalama çalışmasının devam ettiği öğrenildi.

Yusuf Melikoğlu

