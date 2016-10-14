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ByLock soruşturmasını yürüten savcı da ByLock’dan gözaltına alındı

Konya’da Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimi kapsamında dün ByLock kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonun talimatını veren Cumhuriyet Savcısı da ByLock kullanmaktan gözaltına alındı.

ByLock soruşturmasını yürüten savcı da ByLockdan gözaltına alındı

14 Ekim 2016 16:42

FETÖ’ye yönelik operasyonların devam ettiği Konya’da dün örgütün gizli yazışma programı ByLock'u kullandığı iddia edilen ve kırmızı listede aranan 47 kişiye yönelik operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında aralarında hakim, esnaf ve öğrencilerin de yer aldığı 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili çok çarpıcı bir detay daha ortaya çıktı. Polise dünkü operasyonun talimatını veren Konya Cumhuriyet Savcısı F.S.'nin de ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi. ByLock kullanıcılarını takibe alan savcı da Bylock kullanıcısı olduğunun anlaşılmasının ardından gözaltına alındı.

Selman Ayas

Etiketler: Bylock


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