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"ByLock" şüphelisi kadın semt pazarında sebze satarken yakalandı

Aksaray merkezli 9 ilde gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonu kapsamında semt pazarına baskın düzenleyen polis, bir şüpheli kadını pazarda sebze satarken gözaltına aldı.

&quot;ByLock&quot; şüphelisi kadın semt pazarında sebze satarken yakalandı

08 Ağustos 2017 11:45

Edinilen bilgiye göre, operasyon, sabah erken saatlerde Aksaray merkezli olmak üzere İstanbul, Antalya, Kayseri, Kırıkkale, Ankara, Konya, Balıkesir ve Eskişehir illerinde gerçekleştirildi. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY yapılanması kapsamında "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen 27 şüpheliye yönelik 27 ayrı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, bir şüpheli kadın semt pazarında sebze satarken yakalandı. Şüpheliler Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere il emniyet müdürlüğüne götürüldü. 

Yasin Can


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