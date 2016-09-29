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ByLock yazılımcısı gözaltında

Geçen hafta FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına alınan İ.T.’nin kriptolu yazışma olanağı sağlayan ByLock uygulamasının yazılımcılarından olduğu öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.

ByLock yazılımcısı gözaltında

29 Eylül 2016 18:55

Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kriptolu yazışma yapma olanağı sağlayan ‘ByLock’ isimli mesajlaşma uygulamasının İ.T. isimli bilişimci öğretim görevlisi tarafından tasarlandığı tespit edilirken, İ.T.’nin 7 yıl boyunca TÜBİTAK’ta çalıştığı ve bir hafta önce gözaltına alındığı kaydedildi. Uygulamanın 1 Temmuz 2016 tarihi itibariyle yaklaşık 40 bin kişi tarafından kullanıldığı ifade edildi.

Kamuoyunda ’Tahşiyeciler’ olarak bilinen gruba kumpas kurulduğu iddiasıyla açılan davada aralarında Ömer Köse, Erol Demirhan ve Kazım Aksoy’un da bulunduğu 20 sanığın ByLock uygulaması kullanıcısı olduklarının tespit edildiği kaydedildi.

Darbe girişimi soruşturmasında ele geçirilen dijital materyallerin yüzde 15’inin incelendiği, kapsamlı incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

FETÖ’nün eski ABD Colaroda Eyaleti imamının verdiği ifade örgütün ABD’yi 11 eyalete böldüğünü ortaya çıkardı. Eski imam “Türkiye 7 eyalete ayrılmıştır. Bu 7 eyalet Mustafa Özcan isimli şahsa bağlıdır. Her eyaletin de bir imamı vardır. Amerika’nın Colorado eyaletine tayinim çıkması üzerine eşimi ve çocuğumu burada bırakarak Amerika’ya gittim. 10 gün Fetullah Gülen’in yanında kaldım. Gülen bana "Bizim artık CIA yada Mossad’dan bir endişemiz yok. Çamaşırlarının rengine kadar biliyoruz. Benim bundan sonra tek endişem cemaat içindeki kavgadır" dedi” şeklinde ifade vererek FETÖ’ye bağlı bazı isimler de açıkladı. Adı açıklanmayan kişinin ifadesi üzerine 97 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin büyük çoğunluğunun sivil, geri kalanların asker olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Başsavcılığın, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) yönelik yürüttüğü FETÖ soruşturmasında, BDDK murakıpları Musa Gökçe, Remzi Yıldız ve Lokman Kırtay’ın gözaltına alınarak tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildikleri öğrenildi.

Etiketler: Bylock, gözaltı


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