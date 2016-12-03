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ByLockçu 14 kamu çalışanı tutuklandı

Konya’da kamu çalışanlarına yönelik düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 24 kamu çalışanından 14’ü tutuklandı.

ByLockçu 14 kamu çalışanı tutuklandı

03 Aralık 2016 12:00

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı olan ’ByLock’u kullandıkları iddiasıyla Karayolları Devlet Su İşleri, İşçi Kurumu, Kredi Yurtlar Kurumu, Müftülük, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Tarım İl Müdürlüğü gibi kamu kurumlarında çalışan 31 kamu personeli hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Geçtiğimiz Salı günü düzenlenen operasyonda aralarında emeklilerinde yer aldığı 24 kamu çalışanı gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan zanlılardan 14’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 8’i de adli kontrol şartıyla olmak üzere 10 şüpheli de serbest bırakıldı.


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