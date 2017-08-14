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Bylock'çu 17 kişi adliyeye sevk edildi

Kayseri'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'Bylock' kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edildi.

Bylockçu 17 kişi adliyeye sevk edildi

14 Ağustos 2017 09:24
Bylock'çu 17 kişi adliyeye sevk edildi - Tıkla İzle

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından örgütün gizli iletişim ağı olan Bylock kullandığı tespit edilen 26 kişi gözaltına alınmıştı. 26 kişiden 5'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 4 kişi de geçtiğimiz günlerde adliyeye sevk edilmiş ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Gözaltında bulunan 17 kişi de bugün Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan Adli Tabiplik'te geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. 

Ali Göç 

Ali Göç Ali Göç

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