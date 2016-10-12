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Bylock'cu 25 öğretmen tutuklandı

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Paralel Devlet Yapılanması (PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve bylock isimli şifreli haberleşme sistemini kullanan 25 öğretmen tutuklandı.

Bylockcu 25 öğretmen tutuklandı

12 Ekim 2016 10:07

Gaziantep'te 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY yapılanması soruşturması kapsamında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs ve ayrıca bu örgüte üyelik suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Devam eden soruşturma kapsamında Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı kurumlarda öğretmen olarak görev yapan 25 kişi, örgütün şifreli haberleşme sistemi Bylock’u kullandıkları tespit edilerek, gözaltına alınmıştı.
Sorgularının ardından öğretmenler terör örgütüne üye olmak suçundan dolayı tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri Gaziantep Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etiketler: öğretmen, tutuklama


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