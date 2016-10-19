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ByLock’çu öğretmen tutuklandı

Manisa’nın Demirci ilçesindeki FETÖ operasyonlarında ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ByLockçu öğretmen tutuklandı

19 Ekim 2016 23:03

Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında FETÖ mensuplarının kullandığı iletişim sistemi ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla yakalama emri bulunan öğretmen Fatma Y., Demirci ilçesindeki babasına ait evde gözaltına alındı. Şereflikoçhisar Sulh Ceza Mahkemesince SEGBİS elektronik ortamda yargılama istemiyle Demirci adliyesine götürülen Fatma Y., önce Şereflikoçhisar Cumhuriyet Savcısına SEGBİS sistemi üzerinden ifade verdi. Savcılık tarafından tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilen Fatma Y., daha sonra yine SEGBİS üzerinden hakim karşısına çıktı. Yapılan yargılamanın ardından mahkemece tutuklanan Fatma Y., Salihli Cezaevine gönderildi.

Etiketler: Bylock


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