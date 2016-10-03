Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı 18’i polis 21 emniyet mensubu hakkında yakalama kararı verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında yakalama kararı çıkartılan emniyet personeline yönelik bugün sabah operasyon düzenledi. Elazığ merkezli Bursa, Malatya, Konya ve Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda 15 polis gözaltına alındı. Şüpheliler, Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Gözaltına alınan polislerden 12’sinin örgütün sosyal medya üzerinde haberleştiği ‘Bylock’ programını kullandığı öğrenildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 9 adet 1 dolar, banka hesap hareketlerine ait dokümanlar ile dijital materyallerin ele geçirildiği bildirildi. 15 Temmuz Darbe girişimi sonrasında Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli çeşitli sınıflarda emniyet müdürleriyle birlikte 202 polis açığa alınmıştı. Bugüne kadar açığa alınan 202 polisten 184’ü gözaltına alınmış, 131i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.