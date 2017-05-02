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ByLock’ta 'Erdoğan kaçıyor' diye sevinç paylaşımları yapmışlar

Elazığ’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında yargılanan bazı eski komiser sanıkların örgütün gizli haberleşme ağı ’ByLock’ ve ’Telegram’dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kastederek "Erdoğan kaçıyor" diyerek yorumlar ile mutluluk ve sevinç paylaşımları yaptıkları ortaya çıktı.

ByLockta Erdoğan kaçıyor diye sevinç paylaşımları yapmışlar

02 Mayıs 2017 14:25

FETÖ/PDY soruşturmasında Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesinde Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi’nde görevliyken Kanun Hükmündeki Kararname ile meslekten ihraç edilen komiser Osman D.’nin yargılanması başladı.

Duruşmada mahkeme başkanı, sanık Osman D.’ye, terör örgütü FETÖ/PDY’nin gizli haberleşme ağı ’ByLock’u kullandığı, Bylock ve Telegram mesajlaşmalarında 15 Temmuz gecesi ’Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kaçıyor’ yorumları yapılıp mutluluk ve keyif aldıklarına dair mesajların bulunduğunu aktararak sanıktan savunmasını istedi.

Bunun üzerine sanık Osman D. savunmasında, "Grup doğrudur, benim devrelerim arasında oluşuyordu. Gerçekleşmekte olan darbe girişimi hakkında yorumlar yapıyorduk. Ben o mesajlarda bunun bir kalkışma olduğunu söyledim. Grupta bu konu ile alay eder gibi yorumlar yapanlar için farkındalık yarattım" diyerek kendini savundu.

Eşinin cep telefonuna örgütün gizli haberleşme ağı ’Bylock’u kendisinin yüklediğini kabul eden sanık Osman D., "Eşim kesinlikle kullanmadı. Bylock sohbet hattında kimin olduğunu hatırlamıyorum. Eşimin telefonuna indirme sebebim benim telefonuma indirilemediği içindi. Bu yüzden indirdim herhangi bir örgütsel amaçlı indirmedim. Zaten merakımdan indirmiştim dini sohbetler yapmış olabilirim" diye konuştu. Savunmanın ardından savcı mütalaasında sanık hakkında silahlı terör örgütü üyesi olmaktan cezalandırılmasını talep etti.

Bunun üzerine sanık avukatı, mesaj içeriklerinin incelenmesi için ek süre talep etti.

Mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kamil Can Kılıç 


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