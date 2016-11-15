Kurdukları İnegöl Köylerarası Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İKEDER) ve İnegöl Eğitim Sevenler Derneği (İNESDER) vasıtasıyla FETÖ terör örgütü adına eleman temini, himmet, hizmet, bağış, fitre, zekat ve burs adı altında mali kaynak sağladıkları iddia edilen öğretmenlerin evlerine operasyon düzenlendi. İnegöl merkez ve Bursa’nın Nilüfer ilçesinde 5 eve düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda kapatılan İnegöl Eğitim Sevenler Derneği (İNESDER) Başkanı Metin Kuş ile yönetim kurulu üyeleri oldukları bildirilen İ.H.Ç., A.A., Y.Ç. ve E.D. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 5 öğretmenin de Bylock kırmızı listede yer aldıkları tespit edildi. Gözaltına alınan 5 kişinin kapatılan Bank Asya hesaplarında 100 bin liranın üzerinde para hareketi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan Bylock kırmızı listedeki 5 kişi, bugün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilirken bazı şüphelilerin basın mensuplarına bakarak güldükleri görüldü.