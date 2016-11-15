Bursa’da FETÖ soruşturması kapsamında, kurdukları İnegöl Köylerarası Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İKEDER) ve İnegöl Eğitim Sevenler Derneği (İNESDER) vasıtasıyla FETÖ terör örgütü adına eleman temini, himmet, hizmet, bağış, fitre, zekat ve burs adı altında mali kaynak sağladıkları iddia edilen öğretmenlerin evlerine operasyon düzenlenmiş, kapatılan İNESDER Başkanı M.K. ile yönetim kurulu üyeleri İ.H.Ç., A.A., Y.Ç. ve E.D. gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan 5 öğretmenin de Bylock kırmızı listede yer aldıkları tespit edildi. Gözaltına alınan 5 kişinin kapatılan Bank Asya hesaplarında 100 bin liranın üzerinde para hareketi olduğu öğrenildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan İNESDER Başkanı M.K. ve Y.Ç. ile İ.H.Ç tutuklanırken, A.A. ve E.D. yurtdışı yasağı uygulanıp adli kontrolle serbest bırakıldı.

Salih Bakıcı