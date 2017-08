'ByLock'tan 7 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında salı günü Samsun merkez ilçeler ile Bafra, Alaçam ve Terme ilçesindeki adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonda örgütün gizli haberleşme ağı olan “Bylock” kullandıkları ileri sürülen Bafra’da imam A.E., emekli öğretmen A.K., müezzin A.Ç., Alaçam’da imam A.K., Gazi Devlet Hastanesinde sağlık teknikeri A.A., ihraç olan öğretmenler İ.E., S.G., Kur’an kursu öğreticisi K.T., Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi M.Y., Gazi Üniversitesinde öğrenci N.D. ile Iğdır Devlet Hastanesinde memur N.D. gözaltına alınmıştı.

KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 4’ü bayan 11 kişi “silahlı terör örgütünü üye olmak” suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. A.Ç. savcı tarafından serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen A.E., A.K., A.A., A.K., İ.E., M.Y. ve N.D. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi, K.T., S.G. ve M.E. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muhammer Ay