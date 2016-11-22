Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PYD) yönelik düzenlenen operasyonda, Samsun İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli olduğu öğrenilen uzman çavuş A.G. ile 19 Mayıs Kışlası'nda görevli U.Ö. (39) ve Ö.B.(43) adlı astsubaylar gözaltına alındı. TEM Şube Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan uzman çavuş A.G., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. U.G. ve Ö.B.'nin ise polisteki sorgusu devam ediyor.

Muammer Ay

