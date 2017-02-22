Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkezli Ankara, Uşak, Manisa, Trabzon, Sivas, Amasya ve Malatya illerinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 5 gün önce eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Kapatılan Feza Okulları ve Sakarya Dershanesinde öğretmen ve yönetici oldukları iddia edilen 18 kişi örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları, Bank Asya'da katılım hesaplarının bulunduğu ve FETÖ örgütüyle bağlantılı derneklere üye oldukları ileri sürüldü.

KOM Şube Müdürlüğünde ifadeleri alından 8'i kadın 18 öğretmen bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Muammer Ay

