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ByLock'tan gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun'da ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3'ü özel güvenlikçi, 1'i üniversite öğrencisi 4 kişi adliyeye sevk edildi.


17 Kasım 2016 10:40

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz Cumartesi sabahı Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullandıkları iddia edilen özel güvenlik görevlerine yönelik operasyon düzenlemişti. Olayla ilgili İlkadım, Canik, Atakum ve Tekkeköy ilçelerindeki kamu kurumlarında, hastanelerde ve alışveriş merkezlerinde güvenlik görevlisi olarak çalışan güvenlik müdürü İ.S. (52), güvenlik görevlileri Y.B. (28), H.T. (34), İ.K. (27) ve M.Ö.(28), örgütün haberleşme sistemi olan ByLock kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Hastanede görevli H.T. ile bir otelde görevli güvenlik görevlisi M.Ö., ifadelerinin alınmasının ardından savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılmıştı. Olayla ilgili İstanbul'da üniversite öğrencisi olan Y.E.T. (19) de gözaltına alındı. TEM Şube Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 4 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. 

Etiketler: Bylock, gözaltı


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