ByLock'tan ifade vermek için geldiği mahkemede tutuklandı

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan motor ustası Ali R.Ü. (51) hakkında Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açıldı. Tutuksuz olarak yargılanan Ali R.Ü.'nün yargılama aşamasında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı tespit edildi ve söz konusu kayıtlar mahkemeye ulaştı. Geçen hafta yargılandığı davaya katılmayan Ali R.Ü., ByLock kullandığı tespit edilince mahkemece hakkında yakalama müzekkeresi çıkartıldı. Bugün avukatı ile birlikte Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne giden Ali R.Ü., ifade verip hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, Ali R.Ü.'nün tutuklanmasına karar verdi. Duruşma salonunda polis tarafından gözaltına alınan Ali R.Ü., Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Muhammer Ay

